Последнее обновление: 07.07.2025 17:44

РФ захотела присоединиться к параллельной работе энергосистем Центральной Азии

Россия захотела стать пятым участником Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии. Об этом сообщается на портале СНГ.

Согласно информации, системный оператор Единой энергосистемы России сейчас выступает наблюдателем в КЭС ЦА, в который входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

«Правительством России уже ведется работа по присоединению к соглашению о параллельной работе центральноазиатских энергосистем и наделению российского системного оператора статусом пятого участника энергосовета государств Центральной Азии. Это поможет синхронизировать планы развития энергосистем», - говорится в сообщении.

По словам главы системного оператора Единой энергосистемы России Федора Опадчего, РФ может внести «большой вклад» в синхронизацию планов энергосистем. Системный оператор непрерывно управляет производством, передачей и распределением электроэнергии.

В сентябре 2024 года министерства энергетики Узбекистана и России договорились о присоединении российского «Системного оператора» к объединенной энергосистеме Центральной Азии (ОЭС ЦА). Министр энергетики России Сергей Цивилев тогда пояснил, что эта инициатива связана не только с коммерческим экспортом электроэнергии, но и с управлением перетоками между странами, которые позволят оперативно балансировать энергосистемы в случае дефицита, природных факторов и высоких нагрузок.

Центральноазиатская энергетическая система (ЦАЭС) была сформирована в 1960-е и 1970-е годы как единая электроэнергетическая система в рамках СССР. ЦАЭС была создана с целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения во всех странах региона.



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