Последнее обновление: 22.02.2023 16:24

Беларусь и Россия внесут изменения в газовые соглашения

В декабре 2022 года белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года

«Одобрить в качестве основы для проведения переговоров проекты [протоколов]… Уполномочить Министерство энергетики на проведение переговоров по проектам протоколов… и подписание протоколов", - говорится в указе №43 от 20 февраля 2023 года.

В декабре 2022 года премьер РБ Роман Головченко заверил, что цену на газ для Беларуси зафиксирована на три года на уровне прошлого года $128,5 за 1 тыс. куб. м с расчетом в российских рублях.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование