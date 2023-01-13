Последнее обновление: 13.01.2023 09:07

В Беларуси повышена цена газ, реализуемый населению в баллонах

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №2 от 5 января 2023 года повысило цену на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах.

«… изменяется цена за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг)», - говорится в сообщении ведомства.

Цена повышается с 1,37 рубля до 1,43 рубля за 1 кг газа.

«Данное постановление не затрагивает регулируемых цен на газ в баллонах емкостью 50 литров (21 кг), пользующихся наибольшим спросом у населения», - также сказано в сообщении.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование