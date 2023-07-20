Лукашенко подписал изменения в соглашения с РФ по ценам на газ

Беларусь ратифицировала протоколы к межправительственным соглашениям с Россией, определяющим порядок формирования цены на российский газ для белорусской стороны и наценки ОАО "Белтрансгаз".

"Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года и протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года, подписанные в городе Москве 28 февраля 2023 года", - говорится в законе.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что цена российского газа для Беларуси в 2023 году согласована на уровне $128,5 за 1 тысячу куб. м с расчетом в российских рублях.