Последнее обновление: 06.05.2024 17:13

ЕС готовится к внезапному прекращению поставок газа из РФ

Евросоюз готовится к возможному внезапному прекращению поставок российского газа после того, как истечет срок контракта по транзиту между Украиной и РФ в конце 2024 года.

Об этом во время брифинга в Киеве заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее словам, ЕС готовился к этой ситуации в течение двух лет.

"Мы знали, что Россия не является надежным поставщиком газа, и все наши оценки рисков были разработаны таким образом, что в одночасье Европа может остаться без поставок российского газа", – отметила Симсон.

В 2022 году государствам ЕС начали рекомендовать сокращать потребление газа в ответ на энергетический кризис, вызванный полномасштабной войной России против Украины.

Впоследствии соответствующий регламент продлили на год в 2023 году. Благодаря мерам по сокращению спроса ЕС удалось поэтапно отказаться от примерно 65 млрд кубометров российского газа в 2023 году, прежде всего в домохозяйствах и промышленности.

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