Последнее обновление: 23.05.2024 17:08

Беларусь ратифицировала протокол к соглашению с РФ о продлении гарантийного срока БелАЭС

Беларусь ратифицировала протокол к соглашению с Россией о строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в части продления гарантийного срока эксплуатации оборудования объекта.

Соответствующий закон накануне подписал Лукашенко.

Протокол определяет, что установленный соглашением двухлетний гарантийный срок эксплуатации оборудования может быть продлен на больший период "с учетом срока строительства АЭС". На отдельное оборудование может быть установлен более длительный гарантийный срок эксплуатации. Также соглашение дополняется положением о том, что порядок формирования цены на ядерное топливо и условия его поставки согласовываются российскими и белорусскими компетентными органами.

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