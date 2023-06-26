Последнее обновление: 26.06.2023 17:33

Беларусь будет импортировать газ из РФ по самой низкой цене вплоть до 2031 года

Беларусь будет импортировать российский газ по самой низкой для третьих стран цене, заявил посол РБ в Москве Дмитрий Крутой.

По словам Крутого, базовый договор Беларуси с «Газпромом» о гарантированных объемах поставок российского газа рассчитан до 2031 года.

«Есть решение Владимира Владимировича Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с «Газпромом» до 2031 года имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран», - цитируют Крутого российские СМИ.

Он напомнил, что сейчас Беларусь импортирует газ по цене 128,52 доллара за тысячу кубометров. Путин и Лукашенко договорились в течение трех лет не корректировать цены.

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