Финская Gasum отказалась от российского СПГ из-за санкций

Финская компания Gasum прекратила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ с 26 июля, объявив форс-мажор по своему контракту с «Криогаз-Высоцком» НОВАТЭКа.

Июньские санкции Евросоюза запретили импорт СПГ из РФ через внесетевые терминалы, что также затронуло поставки в Швецию. В июне и июле Хельсинки и Стокгольм продолжили закупки российского СПГ. При этом Финляндия увеличила импорт из США и Норвегии.

Но в Швеции за этот период импорт обвалился вдвое по сравнению с прошлым годом, и стране, по мнению аналитиков, будет сложней заместить российский СПГ. НОВАТЭК в это время начал отгрузки партий в Испанию, куда СПГ с «Криогаз-Высоцка» ранее не поставлялся.

Финская Gasum первой из европейских контрагентов «Газпрома» еще в мае 2023 года расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа. Контракт должен был действовать до 31 декабря 2031 года.