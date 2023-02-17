Последнее обновление: 17.02.2023 09:58

Лукашенко подписал поправки в Избирательный кодекс

Лукашенко 16 февраля подписал поправки в Избирательный кодекс РБ с «учетом обновленной Конституции и правоприменительной практики»,-сообщает его пресс-служба.

«… оптимизированы система избирательных комиссий и порядок образования избирательных округов; введены дополнительные требования к кандидатам в депутаты (недопустимость наличия гражданства иностранного государства, карты поляка, иных подобных документов). Отменен порог явки избирателей для признания выборов в палату представителей состоявшимися», - говорится в официальном комментарии.

Также Урегулированы отдельные вопросы выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества.

Запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня. Изменено время досрочного голосования: будет проходить с 12 до 19 часов без перерыва (было с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов).

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование