Последнее обновление: 22.02.2021 21:00

Партия БНФ предлагает провести местные выборы летом 2021 года

Партия БНФ предлагает провести выборы депутатов местных советов депутатов летом 2021 года, говорится в заявлении на сайте партии.

"Не снимая собственных программных целей и сохраняя безусловные требования прекращения политических репрессий, мы считаем, что любое решение ситуации в стране в пользу государства и общества возможно только при одном условии - возвращении ситуации в правовое поле",- говорится в заявлении партии, передает Интерфакс-Запад.

Для этого, считает БНФ, необходим ряд шагов, среди которых проведение местных выборов не позднее лета 2021 года и в соответствии с международными стандартами.

Также БНФ призывает отказаться от конституционной реформы (в том числе какого-либо референдума), считая ее невозможной в нынешней ситуации. Среди других шагов партия называет прекращение рейдов МВД, ДФР и других силовых структур против СМИ, организаций гражданского общества и участников мирных протестов. Кроме того, БНФ призывает отказаться от планов репрессивных поправок в законодательство.

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