Последнее обновление: 08.12.2023 17:29

ЦИК Беларуси предложил населению скинуться на «выборы»

ЦИК Беларуси открыл внебюджетный фонд для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение выборов депутатов в единый день голосования.

«Юридические лица и граждане, желающие принять участие в дополнительном финансировании избирательной кампании, могут внести денежные средства во внебюджетный фонд путем их перечисления на текущий (расчетный) банковский счет ЦИК Беларуси», - говорится в сообщении ЦИК.

Утверждается, что средства, поступившие в фонд, будут использоваться «для оплаты дополнительных расходов», а именно «изготовления бланков документов по выборам, информационных плакатов, плакатов с датой выборов» и т.д.

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