В ноябре инфляция в Беларуси замедлилась до 13,3%

Рост потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2022 года замедлился до 13,3% в годовом выражении (к ноябрю 2021 года), сообщил Белстат.

В январе годовая инфляция составила 10,4%, в феврале – 9,99%, в марте – 15,9%, в апреле – 16,8%, в мае 17,0%, в июне – 17,6%, в июле – 18,1%, в августе - 17,9%, в сентябре – 17,4%, в октябре – 15,2%.

По сравнению с октябрем 2022 года цены в ноябре снизились сразу на 1,1%. С начала года рост цен составил 12,4%.

Рост цен на продовольственные товары в ноябре составил 14,4% в годовом выражении. По отношению к октябрю цены на снизились на 0,6%, с начала года рост составил 13,0%. Рост цен на непродовольственные товары составил соответственно 14,5%, минус 2,2% и 14,2%.

Рост цен и тарифов на услуги в годовом выражении составил 9,8%. По отношению к октябрю цены на снизились на 0,4%, с начала года рост составил 8,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 98,2%, с декабрем 2021 г. – 113,9%.