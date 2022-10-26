Последнее обновление: 26.10.2022 18:42

США добавили в санкционные списки по РФ семерых человек и 11 организаций

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по России еще 7 человек.

Согласно пресс-релизу Минфина США, под санкции попали предприниматель Игорь Чайка и певица Жасмин.

Также в санкционных списках оказалось 11 организаций: акционерное общество "Национальная инжиниринговая компания", ООО "Агро-Регион", ООО "Аква Солид", ООО "БМ Проект-Экология", ООО "Экогрупп", ООО "Инновации Света", ООО "Инжиниринг.РФ", ООО "Хартия", ООО "Компания Золотой Век", ООО "Межмуниципальное АТП", ООО "Регион-Комфорт".

Согласно пресс-релизу Минфина, очередные санкции США направлены против действий РФ в Молдове и затрагивают всего 9 человек и 12 структур.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование