Турция отменила трехстороннюю встречу по расширению НАТО

Анкара не видит смысла для проведения и отложила встречу в трехстороннем формате по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО из-за текущего обострения. Об этом министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал на совместной пресс-конференции с первым вице-премьер-министром и министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

“В нынешних условиях трехсторонняя встреча не имеет смысла. Она была отложена, потому что нынешняя ситуация повлияла бы на нее, атмосфера не была бы здоровой. Мы также видим, что Швеция не сделала серьезных шагов по соблюдению договоренности”, - сказал министр, которого цитирует Укринформ.

Чавушоглу также подчеркнул, что сожжение Корана в Швеции было преступлением на почве ненависти и расистским актом.

"Шведское правительство стало партнером в этом преступлении, разрешив этот подлый акт", - сказал министр.

По его словам, одной из целей организаторов провокации является предотвращение вступления Швеции в НАТО.

“Швеция должна решить: хочет она в НАТО или нет? Одной из целей этих действий является предотвращение вступления Швеции в НАТО. Они сотрудничают с PKK, закладывают мины под процесс членства. Швеция должна обезвредить эти мины”, – сказал турецкий министр.

После публичного сожжения Корана в Стокгольме Турция требовала от Швеции соблюдения договоренностей Трехстороннего меморандума о вступлении стран в НАТО и проведения расследования инцидента.

Премьер-министр Швеции осудил сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме и выразил соболезнования мусульманам.

При этом прокуратура отказала в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления.

Впоследствии Анкара отменила трехстороннюю встречу между Турцией, Швецией и Финляндией по вступлению этих стран в НАТО.

Позднее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки Турции по вступлению в НАТО, поскольку она демонстрирует неуважение к религиозным убеждениям и поддерживает террористические организации.