Последнее обновление: 18.05.2022 19:42

Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Категории: Турция НАТО

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщило в среду немецкое агентство DPA, пишет УНН.

"Турция заблокировала переговоры о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции", - сообщило агентство.

Ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Финляндия и Швеция сегодня не получили зеленый свет переговорам о вступлении в НАТО на утреннем заседании Североатлантического совета.

Он опубликовал распространенное заявление представителя НАТО, который сказал следующее:

"Как сказал генеральный секретарь, заявки, поданные Финляндией и Швецией, являются историческим шагом. Эти две страны являются нашими ближайшими партнерами, и их вступление в НАТО укрепит евроатлантическую безопасность. Теперь союзники рассмотрят следующие шаги на пути к НАТО. Необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников. Мы полны решимости проработать все вопросы и прийти к скорейшему результату".

Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но для этого Анкара ставит ряд условий. Как сообщают источники агентства Bloomberg, Турция требует за одобрение вступления в НАТО включения в программу истребителей F-35 и снятия санкций за закупку российских С-400.

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