Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу.

"У нас нет положительного мнения по этому поводу. Скандинавские страны – это как гостевой дом для террористических организаций", – сказал Эрдоган, указывая на то, что Турция может использовать свой статус члена Альянса, чтобы наложить вето на прием двух стран, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщает Daily Sabah.

При этом турецкий президент имел в виду членов Рабочей партии Курдистана, нашедших убежище в скандинавских странах. Эрдоган сказал, что бывшие правители Турции "совершили ошибку", дав зеленый свет на членство Греции в НАТО в 1952 году.

"Мы, Турция, не хотим совершить вторую ошибку в этом вопросе", – сказал он.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.