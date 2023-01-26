ISW допускает большое наступление России в Луганской области

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе высказывает предположение, что атаки небольшими силами, предпринятые россиянами в последние дни на юго-восточном участке фронта, в Запорожской и Донецкой областях, могут быть попытками держать украинские силы растянутыми по линии фронта и в конечном счете создать условия для большого наступления на севере, в Луганской области.

В последние дни россияне атаковали небольшими силами на отрезке фронта прямо к югу от Запорожья, а затем - в районе Угледара.

По предположению аналитиков ISW, это были отвлекающие и беспокоящие атаки, а в большое наступление российская армия может пойти с линии Сватово-Кременная на севере Луганской области.

На это, по мнению ISW, указывает размещение на этой линии десантных частей и подразделений 3-й мотострелковой дивизии, а также переброска туда (по данным украинской разведки) частей 2-й мотострелковой дивизии и 1-й танковой армии из Беларуси.

"Массив конвенциональных сил на фронте в Луганской области позволяет предположить, что российская армия может готовить в этом секторе решительные действия - при поддержке ограниченных атак в других местах, призванных отвлечь и растянуть украинские войска", - пишет ISW.