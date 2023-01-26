ВСУ Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе Shahed

В ночь на 26 января Россия возобновила удары по территории Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, сообщает Генштаб ВСУ.

Все 24 «Шахеда» уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, в взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

“Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования “Центр”, — говорится в сообщении.

«За прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Осуществил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне», - также сообщил Генштаб ВСУ