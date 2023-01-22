Спикер российской Госдумы грозит ядерным оружием из-за поставок оружия в Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По версии Володина, решения Вашингтона и Брюсселя "ведут мир к страшной войне" и "совсем иным боевым действиям".

Он также намекнул на готовность России использовать ядерное оружие, передает BBC.

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - написал он.

В 2022 году Россия частично оккупировала и формально аннексировала Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины. В 2014 году то же произошло с Крымом. Тогда многие высказывали опасения, что, признав эти территории своими, Россия может применить ядерное оружие в случае украинского контрнаступления. С тех пор Украина вернула себе значительную часть Херсонской области.

На этой неделе в Германии состоялась очередная встреча союзников в формате "Рамштайн", созданном после российского вторжения в Украину. Еще в преддверии саммита было объявлено о крупных поставках вооружения Киеву. В частности, новая партия вооружений от США на сумму в 2,5 млрд долларов включает в себя 90 бронетранспортеров Stryker, 59 боевых машин пехоты Bradley, боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, 8 систем противовоздушной обороны Avenger и 350 машин HMMWV и т.д.