ISW: Задержки с западным оружием не позволяют Украине вести масштабное контрнаступление

Задержки в предоставлении Украине западных систем залпового огня, ПВО и танков ограничили способность Украины проводить более масштабное контрнаступление на фоне неудач российских военных, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Западные дискуссии о предполагаемых трудностях или невозможности возвращения Украиной значительной части территории, захваченной Россией в 2022 году, недостаточно учитывают то, как задержки Запада в предоставлении необходимого военного оборудования усугубили эти проблемы.

Медленное предоставление и прибытие помощи – не единственные факторы, ограничивающие способность Украины начать крупномасштабные наступательные операции. Этому способствовали также особенности принятия политических решений в Украине - при этом безупречного принятия военных решений не было ни в одной войне, отмечает ISW.

Как пишут эксперты, российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украинцы перехватили инициативу и начали широкомасштабное контрнаступление в августе, освободив западную часть Херсонской области 11 ноября.

С тех пор Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило конфликту перерасти в позиционную войну и предоставило россиянам возможность вернуть инициативу и повысить планку для будущих украинских контрнаступлений.

Схема предоставления западной помощи в значительной степени определила характер этого конфликта, заключают аналитики.