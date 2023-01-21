Последнее обновление: 21.01.2023 09:12

США передали ООН доказательства помощи Северной Кореи России оружием

Соединенные Штаты передали в Комитет Совета Безопасности ООН по вопросам санкций против Северной Кореи доказательства поставок Пхеньяном оружия российской частной военной компании "Вагнера", которая использует его в войне в Украине.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает «Укринформ».

"Мы видели, как представители власти Северной Кореи лживо отрицали поставки оружия для ЧВК "Вагнера", - напомнил он и добавил, что американская сторона уже приводила конкретные случаи таких поставок.

Кирби продемонстрировал журналистам в Вашингтоне спутниковые снимки, на которых видно, "что 18 ноября пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в Северную Корею". "На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", - добавил он.

"Поставка оружия из Северной Кореи является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, поэтому сегодня мы поделились информацией об этих нарушениях с группой экспертов Комитета Совбеза по вопросам санкций против КНДР. Мы продолжим говорить об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он добавил, что военная помощь Пхеньяна не изменила динамики боевых действий в Украине, но Россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.

Далее по теме
Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование