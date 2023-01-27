Британская разведка: Заявления РФ об успехах вблизи Угледара - дезинформация

Российские подразделения, вероятно, провели локальные, пробные атаки вблизи Орехова и Угледара, но очень маловероятно, что Россия на самом деле достигла каких-то существенных успехов.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки/

Отмечается, что за последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что российские войска достигли значительных успехов, прорвав украинскую оборону на двух участках: в Запорожской области вблизи Орехова и в 100 км на восток, в Донецкой области, под Угледаром.

"Существует реальная возможность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция набирает обороты", - говорится в заявлении.