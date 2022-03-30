Словакия заявила о дальнейшей поддержке Украины и передаче оружия

Словакия будет продолжать поставки оружия Украине и усилит санкции против РФ.

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова во время встречи с депутатами Верховной Рады, сообщает УНН.

«Украинская делегация во время встречи с президентшей Словацкой Республики Зузаной Чапутовой обсудила особенности дерзкого вооруженного нападения российской федерации на Украину. Президент Чапутова, в частности, отметила, что она поддерживает дальнейшую передачу Словакией оружия Украине, усиление международных санкций против РФ, предоставление Украине всех видов гуманитарной помощи”, - говорится в сообщении.

Президент подчеркнула, что она выступает за активизацию евроинтеграционного курса Украины и предоставление ей членства в Европейском Союзе.