Последнее обновление: 08.04.2022 14:33

Украина получила словацкий ЗРК С-300

ЗРК С-300, стоящий на вооружении Словакии, доставлен на Украину, сообщает в пятницу словацкий телеканал Markíza со ссылкой на главу правительства страны Эдуарда Хегера.

"Это ответственное решение... Словакия оказывает помощь в виде (предоставления) чисто оборонительной системы Украине", - приводит телеканал слова премьера.

"Поставка системы не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта на Украине", - отметил он.

Кроме того, премьер Словакии заверил, что оборона страны "по-прежнему поддерживается и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой ПВО союзников".

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