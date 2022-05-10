Последнее обновление: 10.05.2022 16:09

Зеленский просит у Словакии самолеты и вертолеты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Словакию помочь Украине с военной авиацией для защиты от российского вторжения.

"Я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности, в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолеты", - заявил Зеленский во время выступления в парламенте Словакии во вторник.

Он подчеркнул, что в Украине есть кому защищать ее землю, а вот в небе "мы нуждаемся в большей поддержке, в частности, и вашей".

Президент также призвал Словакию поддержать шестой пакет санкций ЕС, предусматривающий ограничение покупки российской нефти.

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