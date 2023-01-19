Силовики задержали жителя Орши за фото эшелона с военной техникой

Белорусские силовики задержали 26-летнего жителя Орши, который в декабре прошлого года снял на мобильный телефон передвижение эшелона с военной техникой и отправил видео в телеграм-бот экстремистского ресурса.

«Сотрудники милиции быстро установили «видеооператора»... Во время допроса подозреваемый рассказал следователю, что подписан на различные экстремистские Telegram-каналы. Видел публикации с подобными видео и фотографиями. Когда заметил военную технику, снял ее на мобильный телефон. Уже в поезде отправил видео экстремистам», - говорится в сообщении Следственного комитета.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.361-4 (содействие экстремистской деятельности) УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.