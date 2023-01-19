Минобороны РБ раскрыло детали летно-тактических учений ВС Беларуси и России

Авиационные подразделения региональной группировки войск РФ и РБ приступили к выполнению задач по предназначению в рамках 2 этапа совместных летно-тактических учений, сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

«С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки, а также управление экипажами многоцелевых истребителей. С аэродрома Барановичи экипажами авиации осуществляется истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов. С аэродрома Лида экипажами авиации отрабатываются вопросы преодоления ПВО противника и нанесения ударов по аэродромам и вертолетным площадкам условного противника», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Для эвакуации экипажей ударных групп авиации организованы и проводятся мероприятия поисково-спасательного обеспечения. Инженерно-технический состав осуществляет подготовку авиационной техники к боевому применению», - отмечается в сообщении.