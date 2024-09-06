Последнее обновление: 06.09.2024 12:26

Подразделения ракетных войск Беларуси отправляются стрелять на полигоне в РФ

Подразделения ракетных войск Беларуси отправляются стрелять на полигоне в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Группа руководства контрольными занятиями по управлению ракетными ударами убывает в РФ. Завершается сосредоточение сил и средств ракетных войск на одном из полигонов Российской Федерации для проведения контрольного занятия по управлению ракетными ударами с проведением боевых пусков из различных ракетных комплексов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее подразделения ВВС и войск ПВО белорусской армии проводили боевые стрельбы на российском полигоне Ашулук (Астраханская область).

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