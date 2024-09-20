Белорусских танкистов отправляют перенимать у россиян опыт ведения боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных Сил убывают на полигон Мулино Российской Федерации для обучения в учебно-боевом центре совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РБ и РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Интенсивную подготовку на базе центра белорусские танкисты будут проходить в течение месяца.

«У наших коллег мы будем перенимать опыт ведения боевых действий. Это огневая подготовка, тактическая подготовка, вождение в сложных условиях местности. С учетом происходящего в мире и в особенности вокруг Республики Беларусь, подготовка с прямыми участниками СВО очень актуальна для наших подразделений», - цитирует пресс-служба слова командира танкового батальона.