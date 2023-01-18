Последнее обновление: 18.01.2023 17:46

Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве

Правительство Литвы приняло решение отозвать договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве, сообщила пресс-служба кабмина.

"После вопроса премьер-министра Ингриды Шимоните о том, будут ли какие-то замечания по денонсированию того, что и так не действует, решение о денонсировании было принято по общему согласию", - говорится в сообщении.

Решение о расторжении принято по инициативе МВД Литвы. Как отметило ведомство, в нынешней геополитической ситуации осуществление соглашение невозможно, в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится.

Денонсированный договор был подписан 1 июня 2006 года.

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