Литва сняла военных с дежурства на границе с Беларусью

Литовские военные прекратили дежурство на границе с Беларусью, но в случае необходимости для поддержки Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) назначены группы быстрого реагирования.

Как сообщает BNS, такое решение принято потому, что на границе уже установлен физический барьер, завершается установка средств наблюдения.

"В последнее время, после значительного снижения потоков нелегальных мигрантов и отсутствия признаков того, что в ближайшее время эти потоки возрастут, литовская армия продолжает оказывать поддержку СОГГЛ, выделяя группы быстрого реагирования, которые дежурят в местах постоянной дислокации и готовы оперативно реагировать на инциденты", — говорится в сообщении ВС Литвы.

Военные Добровольческих сил (Сил ополчения) ВС Литвы уже больше года помогают пограничникам в патрулировании – с момента возникновения миграционного кризиса летом прошлого года. Однако после стабилизации ситуации военное руководство какое-то время пыталось убедить политиков в том, что их помощь больше не нужна, а работа на границе отвлекает солдат от основных задач.

Из-за наплыва мигрантов в ноябре на границе с Беларусью было введено чрезвычайное положение. Это продолжалось до середины января. После того, как Россия начала войну в Украине в конце февраля, чрезвычайное положение было введено по всей стране. Однако позже его оставили в силе только на участках границы Литвы вблизи государственной границы с Беларусью и Калининградской областью России, а также в пунктах пропуска, расположенных за пределами приграничной территории Литвы.

С 3 августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов, более 19,2 тыс. из них не пустили в страну из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались попасть в Литву. В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов.