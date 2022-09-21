Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Литва переводит силы быстрого реагирования в усиленную готовность

В связи с объявлением в России частичной мобилизации Литва переведет свои силы быстрого реагирования в режим повышенной готовности, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Поскольку российская мобилизация будет проходить и у наших границ - в Калининградской области - литовские силы быстрого реагирования переводятся на режим повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны РФ", - написал он.

Анушаускас добавил, что ответом на решение Путина станет еще более мощный поток вооружения в поддержку Украины, которая защищается от геноцида.

Литва вместе с Польшей имеет общую границу с Калининградской областью РФ. Узкая полоса их территории, разделяющая эксклав и территорию сателлита РФ Беларуси - так называемый Сувалкский коридор - считается очень вероятной целью для атаки РФ в случае прямого конфликта, поскольку это позволило бы отрезать государства Балтии от наземного сообщения с другими странами НАТО.

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