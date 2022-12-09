Лукашенко хочет обсудить с Путиным «равные» цены на газ

Лукашенко заявил о наличии договоренности о встрече с Путиным в ближайшее время, на которой он намерен обсуждать вопрос о «равных» ценах на газ для субъектов хозяйствования в Беларуси и России.

"Вопрос не в том, какие цены [на российский газ] у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией <...>, в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности", - обозначил Лукашенко ставшую традиционной за последние пару десятков лет тему.

"Если вы получаете по $60 или $80, а мы на границе получаем $120, к примеру газ, ну какие здесь равные условия. Я не смогу товар свой продать у вас на рынке, а если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее и прочее, чтобы конкурировать в цене", - пояснил он.

"Пусть газ будет и $1600, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся", - надеется Лукашенко.

Цена на российский газ для Беларуси в 2022 году определена на уровне $128,5 за одну тысячу кубометров. С 1 апреля Беларусь оплачивает поставки газа из РФ в российских рублях, но де-факто с привязкой к доллару.

"Мы давно, если помните, России предлагали: "Давайте торговать за российский рубль". "Нет, давайте за доллар". И мы вынуждены были этот доллар зарабатывать неизвестно где и потом платить за нефть, газ. Сегодня нас удовлетворяет состояние расчетов в российских рублях", - отметил Лукашенко.

Он на протяжении многих лет пытается уговорить Путина поставлять газ в Беларусь по цене Смоленска плюс оплата за доставку к границе Беларусью.