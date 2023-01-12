Последнее обновление: 12.01.2023 17:12

СК Беларуси начал спецпроизводство в отношении представителя BYPOL

Следственный комитет Беларуси сообщил о начале процесс спецпроизводства в отношении представителя «террористической» организации BYPOL Станислава Лупоносова.

Лупоносова обвиняют по ст.352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда), ч.1 ст.356 (измена государству), ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия) УК РБ.

Станислав Лупоносов работал в ГУБОПиК с июля 2020 года, после выборов уволился и уехал из страны.

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