Последнее обновление: 12.01.2023 17:12

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении Валерия Цепкало

Генпрокуратура РБ в рамках спецпроизводства направила в суд уголовное дело в отношении Валерия Цепкало.

Белорусские власти обвиняют Цепкало в следующем:

взятка в особо крупном размере;
злоупотребление служебными полномочиями из корыстной и личной заинтересованности, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, существенного вреда государственным и общественным интересам;
заведомо ложный донос о совершении преступления;
публичные призывы к захвату государственной власти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;
создание экстремистского формирования и руководство им;
финансирование экстремистской деятельности; клевета и публичное оскорбление Лукашенко; дискредитация Республики Беларусь.

Кроме того, к Цепкало в интересах государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» заявлен иск о возмещении имущественного ущерба на сумму более 6 тыс. рублей.

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