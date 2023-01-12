Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении Валерия Цепкало

Генпрокуратура РБ в рамках спецпроизводства направила в суд уголовное дело в отношении Валерия Цепкало.

Белорусские власти обвиняют Цепкало в следующем:

взятка в особо крупном размере;

злоупотребление служебными полномочиями из корыстной и личной заинтересованности, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, существенного вреда государственным и общественным интересам;

заведомо ложный донос о совершении преступления;

публичные призывы к захвату государственной власти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

создание экстремистского формирования и руководство им;

финансирование экстремистской деятельности; клевета и публичное оскорбление Лукашенко; дискредитация Республики Беларусь.

Кроме того, к Цепкало в интересах государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» заявлен иск о возмещении имущественного ущерба на сумму более 6 тыс. рублей.