Обвиняемые в Беларуси правозащитники в суде не признали своей вины

Представители правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович не признали своей вины ни по одной вменяемой им статье Уголовного кодекса в ходе судебного процесса в суде Ленинского района Минска.

Согласно версии обвинения, правозащитники, "действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года под условием использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования ПЦ "Весна", а также иных организаций обналичили поступившие от различных структур и фондов на банковские счета контролируемой ими иностранной организации деньги. Затем с помощью иных лиц, действуя с единым умыслом, обеспечили незаконное перемещение обналиченных на территории Литовской Республики наличных средств в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза в общей сумме не менее 201 тыс. евро и 54 тыс. долларов США путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования".

По материалам дела, "они же в указанном составе, а также с иными лицами умышленно осуществили подготовку граждан для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование и материальное обеспечение таких акций под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени ПЦ "Весна", незарегистрированного фонда "BY_HELP", в период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года".

В частности, правозащитникам вменяются в вину:

оплаты штрафов за отдельных лиц, "привлеченных на основании вступивших в законную силу судебных решений к ответственности за административные правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка и установленного на территории страны порядка управления; другие правонарушения, совершенные в связи с выражением протеста на действия государственных органов Республики Беларусь";

выплаты таким лицам денежных компенсаций за средства, затраченные ими на оплату штрафов;

оплаты вместо некоторых лиц, "совершивших названные административные правонарушения, счетов за питание в местах отбывания взысканий в виде административных арестов";

оплаты работы адвокатов, "в том числе за защиту в уголовных процессах ряда лиц, признанных подозреваемыми и впоследствии привлеченных в качестве обвиняемых по уголовным делам, связанным с грубым нарушением общественного порядка, выражением протеста на действия государственных органов Республики Беларусь".

Трем политзаключенным теперь грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.