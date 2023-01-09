Еврокомиссия завершает подготовку отчета о соответствии украинского законодательства европейскому

Европейская комиссия завершает подготовку аналитического отчета о соответствии украинского законодательства законодательству ЕС, который является дополнением к основному выводу о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Брюсселе представительница Еврокомиссии Ана Писонеро.

"В настоящее время комиссия завершает подготовку аналитического отчета о соответствии Украины законодательству ЕС, то есть о степени приближения ко всей совокупности норм и правил ЕС. Отчет дополняет заключение по заявке на членство в ЕС, принятое комиссией в июне 2022 года", - сообщила Писонеро.

Она напомнила, что на основании предоставленного 17 июня прошлого года вывода Еврокомиссии Европейский совет 23 июня признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус кандидата при условии, что будут сделаны определенные шаги - речь идет о выполнении семи условий.

"Комиссия отчитается о выполнении условий, указанных в заключении комиссии, в рамках очередного пакета расширения в 2023 году в соответствии с июньскими выводами Европейского совета", - отметила она временные рамки для обнародования оценки прогресса Украины в выполнении условий.

Только после того, как указанные условия будут выполнены, может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, украинцы поддерживают выполнение требований европейских институций для ускорения вступления Украины в Европейский Союз.

Европейский Союз по просьбе Украины согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, которая ожидается уже весной 2023 года.