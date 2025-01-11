Протестующие заблокировали машину лидера ультраправых Германии

Протестующие заблокировали автомобиль с лидером ультраправых Германии Алисой Вайдель, которая в субботу спешила на конференцию своей партии "Альтернатива для Германии" в саксонском городе Риза. Об этом сообщило издание Bild.

Вайдель направлялась на мероприятие в бронированном автомобиле Audi, который был вынужден остановиться из-за блокады протестующих. Люди выкрикивали "долой нацистов". Около 30 демонстрантов сидели прямо на дороге.

Правоохранители требовали у протестующих освободить дорогу, однако те игнорировали призывы.

В конце концов полиции пришлось оттянуть протестующих и освободить путь для авто с политиками.

Около 10 тысяч протестующих приехали в Ризу, город с населением 29 тысяч человек в Восточной Германии, где "Альтернатива для Германии" устроила партийную конференцию.

Конференция "АдН" является частью кампании партии перед выборами в Бундестаг 23 февраля.

По данным AP, опросы общественного мнения в преддверии выборов показывают, что электорат отдает наибольшее предпочтение Христианско-демократическому союзу (ХДС) и его лидеру Фридриху Мерцу с 30% поддержки. АдГ - на втором месте по популярности, с 20% рейтинга. Однако другие партии отказываются работать с АдГ, что снижает шансы на избрание Вайдель на пост канцлера.