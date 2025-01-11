ЕС отказался признавать легитимность президента Венесуэлы Мадуро

Николас Мадуро не обладает легитимностью демократически избранного президента Венесуэлы. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Она отметила, что, поскольку власти отказались публиковать официальные протоколы с избирательных участков, объявленные результаты остаются непроверенными и не могут быть признаны как представляющие волю народа.

"Власти Венесуэлы упустили ключевую возможность уважать волю народа и обеспечить прозрачный демократический переход с гарантиями для всех", - говорится в заявлении от имени ЕС.

В нем отмечается, что со дня выборов власти Венесуэлы ужесточили репрессии и преследования оппозиции, гражданского общества и их семей, заключая в тюрьмы инакомыслящих и заставляя собственных граждан жить в страхе или отправляться в изгнание.

Кроме того, в документе содержится призыв к руководству Венесуэлы положить конец всем несправедливым и произвольным задержаниям, в том числе лиц с двойным и иностранным гражданством, и безоговорочно освободить всех политических заключенных.

Между тем в документе приветствуется возвращение в Каракас Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) как "шаг в правильном направлении".

"Мы призываем Венесуэлу полностью, конструктивным образом и эффективно взаимодействовать с УВКПЧ, а также с независимой международной миссией ООН по установлению фактов в Венесуэле, с Международным уголовным судом и соответствующими региональными механизмами", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Каллас напомнила, что Совет ЕС принял решение о новом пакете адресных санкций в отношении 15 лиц, "ответственных за подрыв демократии, верховенства закона или прав человека в Венесуэле".

Церемония инаугурации переизбранного президента Венесуэлы Мадуро состоялась в пятницу в здании Национального собрания (парламента Венесуэлы) в Каракасе.