Оппозиция Словакии готовит вотум недоверия правительству Роберта Фицо

Словацкие прозападные оппозиционные партии в ближайшее время инициируют вотум недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом сообщает TASR.

Оппозиционные депутаты из партий "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", христианские демократы, "Словакия", "За народ" и "Христианский союз" в следующие несколько дней инициируют вотум недоверия правительству Фицо, о чем они объявили на пресс-конференции 14 января.

В оппозиции заявили, что премьер Фицо не справляется с задачами, которые стояли перед правительством, и что он пытается поставить под сомнение политический курс страны.

"Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того чтобы быть дома и решать проблемы, которые беспокоят людей, он путешествует по миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Он оскорбляет наших соседей и партнеров... Мы не позволим Фицо развернуть Словакию на восток", – заявил лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка, которого цитирует Aktuality.

Он добавил, что причиной их инициативы является не только скандальная поездка Фицо в Москву и встреча с Путиным.

"Причин много. За 14 лет, когда Роберт Фицо отвечал за руководство страной, он нанес столько вреда, что описать это не получится и за десять часов", – заявил Шимечка.

Оппозиция также раскритиковала коалиционные партии за то, что они не пришли на внеочередное заседание парламента, чтобы подтвердить внешнеполитическую ориентацию Словакии. Без них у оппозиции не хватало голосов, чтобы открыть заседание.

В прошлую пятницу в ряде словацких городов прошли акции протеста против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.