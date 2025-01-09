Украина получит 30 тысяч беспилотников от Великобритании и союзников по НАТО

Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил об этом событии вместе с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом на заседании оборонной контактной группы, которое состоялось в четверг, 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Как рассказали в оборонном ведомстве Британии, 30 тысяч беспилотников будут отправлены в Украину после того, как международная "коалиция дронов", возглавляемая Великобританией и Латвией, заключила контракты на сумму 45 млн фунтов стерлингов (около $55,3 млн).

Отмечается, что финансирование новых беспилотников поступает от Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Напомним, в июне Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на €352 тыс.

В июле страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на €45 млн.

В ноябре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в этом году страны "коалиции дронов" выделят на поддержку сил обороны Украины €1,8 млрд.

Уже в конце декабря заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что страны "коалиции дронов" и "морской коалиции" в рамках формата "Рамштайн" с января начнут массово поставлять Украине беспилотники различного типа, речь идет о масштабах на "десятки тысяч" аппаратов.