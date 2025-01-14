Украина, Румыния и Болгария будут взаимодействовать по экологическому бедствию в Черном море

Украина, Румыния и Болгария согласовали совместные шаги для взаимодействия с международными институтами по масштабной экологической катастрофе в Черном море, вызванной загрязнением мазутом после аварии российских танкеров. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в Facebook.

На онлайн-встрече руководителей профильных министерств трех государств речь шла о том, что остается проблемой отсутствие верифицированных данных о последствиях аварии российских танкеров 15 декабря 2024 года и дальнейшего распространения мазута в акватории Черного моря.

Доступ к информации об этой ситуации есть только с помощью крымских локальных медиа и ограниченного количества спутниковых снимков. На сегодня снимки демонстрируют, что загрязнение российским мазутом достигло города Евпатория, отметила Гринчук.

По предварительным подсчетам экоинспекторов, утечка мазута нанесла экосистеме Черного моря материальный ущерб на сумму более $14 млрд.

На встрече договорились координировать совместные усилия по ограничению выхода в Черное море устаревшего флота РФ, который создает потенциальные угрозы для морской экосистемы.

Украина уже обратилась по этому поводу в соответствующие секретариаты конвенций ООН, UNEP, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Международной морской организации (IMO). Также готовится обращение в Европейскую комиссию по этому делу.

"Ждем жесткой реакции мирового сообщества. Это уже не первая подобная ситуация с российскими танкерами. РФ игнорирует международное морское право. Поэтому проигнорировать эту аварию сейчас – значит позволить ее повторение в будущем", – отметила Гринчук.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров усилить противодействие российскому "теневому флоту " танкеров после аварии таких судов в Черном море, что повлекло экологическую катастрофу в регионе.

В Керченском проливе утром 15 декабря затонули два российских танкера, "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". Их разломало пополам, и мазут начал вытекать в воду.