ЕС одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген"

Европейский Союз в понедельник, 13 января, официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "Военный шенген", которая предусматривает беспрепятственное размещение войск в Европе. Об этом говорится в размещенном на сайте Совета ЕС заявлении.

В нем отмечается, что такое решение позволяет Нидерландам, как координатору проекта, официально пригласить Швейцарию присоединиться к проекту Постоянного структурированного сотрудничества PESCO в ответ на ее запрос, поданный в сентябре 2024 года.

После завершения административного соглашения Швейцария станет официальным участником проекта.

Отмечается, что этот проект PESCO имеет целью упростить и стандартизировать национальные процедуры трансграничных военных перевозок. Он делает возможным быстрое перемещение военнослужащих и техники по всему ЕС автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом.

Канада, Норвегия и Соединенные Штаты Америки были приглашены присоединиться к проекту в 2021 году, а в 2022 году – Великобритания.

В 2023 году в НАТО предупредили страны-члены, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы и это может создать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.

Еще весной 2023 года стало известно, что Швейцария изучает возможность присоединения к двум военным проектам ЕС по вопросам киберзащиты и военной мобильности, несмотря на традиционный нейтралитет, поскольку на фоне й войны в Украине она усиливает оборонное сотрудничество с соседними странами.