Правительство Армении одобрило проект закона о начале процесса вступления республики в ЕС

Правительство на заседании 9 января 2025 года поддержало проект закона «Об инициировании процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз». Об этом сообщает News.am.

«В качестве гражданской инициативы в Национальное собрание внесен законопроект о начале вступления Армении в ЕС, и теперь правительство должно выразить позицию. Мы предлагаем выразить положительную позицию, исходя из ряда обстоятельств», - заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, представляя законопроект.

Он отметил, что в последнее время между Арменией и Евросоюзом сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения. ЕС выразил политическую поддержку Армении, в том числе направив группу наблюдателе в страну.

«Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, свободную конкурентную среду и передовую науку, господин премьер-министр, в Европарламенте вы заявили, что Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС. Исходя из всего этого, мы предлагаем положительный ответ», - добавил Мирзоян.

Теперь законопроект отправится в парламент страны.

Власти Армении были готовы вступить в ЕС уже в 2024 году, шутил ранее премьер-министр Никол Пашинян. «В каком году? В этом!», - говорил он в мае 2024 года в ответ на вопрос, когда Армения будет вступать в объединение.

О вступлении в ЕС Армения задумалась после вызовов для страны за последние четыре года, говорил в марте 2024 года Арарат Мирзоян.