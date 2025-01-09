Последнее обновление: 09.01.2025 18:00

На "Рамштайне" утвердили дорожные карты по поддержке Украины до 2027 года

На заседании Контактной группы по вопросам Украины, которая проходит на авиабазе "Рамштайн" в Германии, утвердили дорожные карты по поддержке Украины до 2027 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, эти дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 года и "становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки".

Умеров отметил, что Украина вместе с партнерами определила основные направления работы: обеспечение военной помощи; организация закупок; привлечение инвестиций; поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.

"Эти дорожные карты – это общий результат работы Украины и партнеров. 34 страны-участницы уже стали частью этих коалиций. Это также важный сигнал украинской оборонной промышленности: спрос на вооружение и технику есть, и он очень высокий", – резюмировал украинский министр.

Также на "Рамштайн" президент Владимир Зеленский призвал участников к большему привлечению в производство дронов в Украине, а также к заключению двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.



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