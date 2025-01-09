Парламент Ливана избрал президента

Парламент Ливана в четверг избрал Жозефа Ауна главой государства, заполнив более чем двухлетний вакуум президентства. Об этом сообщает AP.

В первом туре голосования Аун получил 71 из 128 голосов, но не набрал двух третей голосов, необходимых для победы.

Во втором туре он набрал уже 99 голосов.

Сессия парламента в четверг стала 13-й попыткой законодательного органа избрать преемника Мишеля Ауна, срок полномочий которого истек в октябре 2022 года.

Аун не является родственником бывшего президента Ливана Мишеля Ауна. Он считался кандидатом, которому отдали предпочтение США и Саудовская Аравия, чья помощь понадобится Ливану, поскольку страна пытается оправиться от конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла».

Хезболла поддержала другого кандидата, Сулеймана Франье, лидера небольшой христианской партии на севере Ливана, которая имеет тесные связи с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом. Тем не менее он снялся с гонки и поддержал Ауна.

Жозеф Аун стал пятым бывшим командующим армией, избранным президентом Ливана, несмотря на то что конституция страны запрещает высокопоставленным государственным служащим, в том числе армейским командирам, занимать пост президента в течение срока их полномочий или в течение двух лет после отставки.

Ранее администрация президента США Джо Байдена приняла решение перенаправить в Ливан $95 млн военной помощи, ранее выделенной Египту.