Минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 554 рубля с 1 января

Минимальная заработная плата (МЗП) в Беларуси с 1 января 2023 года составил 554 рубля, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве проинформировали, что правительство внесло на рассмотрение Национальному совету по трудовым и социальным вопросам предложение об установлении с 1 января 2023 года месячной минимальной заработной платы в размере 554 рубля. Темп роста к 1 января 2022 года — 121,2%.

«Национальным советом данное предложение поддержано», - говорится в сообщении.

За октябрь 2022 года размер МЗП составляет 483,17 рубля.