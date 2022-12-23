Последнее обновление: 23.12.2022 09:56

G7 призывает Беларусь отказаться от поддержки военного вторжения РФ в Украину

Страны G7 призвали Беларусь отказаться от поддержки военной агрессии России в Украине, говорится в заявлении глав МИД G7 по итогам виртуальной встречи.

«Члены G7 призывают белорусские власти прекратить пособничество российской военной агрессии, разрешая вооруженным силам России использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным. Любое дальнейшее активное участие в российской военной агрессии будет идти в разрез с волей и чаяниями белорусского народа. В случае более непосредственного вовлечения Беларуси в войну России, G7 возложит на белорусский режим огромные дополнительные издержки», - говорится в заявлении.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование