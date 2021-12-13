G7 призвала власти Беларуси изменить курс и уважать права человека

Страны G7 призвали власти Беларуси срочно изменить курс, выразив обеспокоенность тем, как в стране соблюдаются права человека, и миграционным кризисом на границе с Евросоюзом (ЕС).

В коммюнике, принятом в воскресенье главами внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, выражается "обеспокоенность по поводу действий властей Беларуси в подавлении прав граждан".

Главы МИД G7 также осудили "организацию режимом нелегальной миграции ради политических целей", передает ТАСС.

"Мы подтвердили наше недавнее заявление, призвав режим Лукашенко в срочном порядке изменить его курс", - говорится в коммюнике по завершении двухдневной встречи, которая проходила в Ливерпуле под председательством Великобритании.