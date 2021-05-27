Последнее обновление: 27.05.2021 18:31

Страны G7 потребовали от Беларуси немедленно освободить Протасевича

Главы МИД стран "группы семи" (G7) решительно осуждают инцидент с лайнером Ryanair и арест белорусского журналиста Романа Протасевича, призывают Минск его немедленно освободить.

"Мы, министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и США, а также высокий представитель Евросоюза по иностранным делам, самым решительным образом осуждаем беспрецедентный шаг белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги после принудительного приземления рейса FR4978, на котором они следовали в Вильнюс 23 мая", - говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании, передает Интерфакс.

"Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также других журналистов и политических заключенных в Беларуси", - отмечается в документе.

Главы МИД G7 заявили, что "активизируют усилия по привлечению белорусских властей к ответственности за действия, в том числе и посредством дальнейших санкций в случае необходимости".

Более того, главы МИД G7 призвали Международную организацию гражданской авиации отреагировать на инцидент в соответствии со ее правилами и стандартами.

В заявлении подчеркивается, что принудительное приземление лайнера "поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета". По мнению G7, инцидент можно также расценивать "как серьезное нападение на правила, регулирующие деятельность гражданской авиации".



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